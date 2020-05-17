ارتفاع عدد قتلى المرتزقة في ليبيا إلى 298

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المرصد السوري السوري لحقوق الإنسان في تقريره الأخير حول مستجدات نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا إن ما يقرب من 9000 مقاتل باتوا في ليبيا ونافيا صحة خبر إرسال روسيا مقاتلين من سوريا نحو ليبيا.

وكشف المرصد أن حصيلة الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة تركيا من المقاتلين السوريين في تزايد، فالرقم وصل إلى 298 مقاتلاً بينهم 17 طفلا دون سن الـ 18.

ويمثل القتلى المرتزقة فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه، وقد قتلوا خلال الاشتباكات في محاور صلاح الدين والرملة ومشروع الهضبة وشرق مصراتة.

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