التشكيل – بايرن يعود لكرة القدم بقوته الضاربة

يسعى حامل اللقب لزيادة فارق النقاط مرة أخرى مع دورتموند وصيف البطولة الذي قلص الفارق إلى نقطة بسحقه لشالكه بأربعة أهداف دون رد يوم السبت.

ويحل بايرن، متصدر البطولة، ضيفا على يونيون برلين صاحب المركز 12 في أول مباراة للناديين بعد توقف المواجهات لأكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويدفع المدرب هانز-جيتر فليك بقوته الضاربة أمام يونيون برلين.

وتشكيل بايرن في المباراة التي تنطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة هو التالي:

حارس المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جيروم بواتينج – بنيامين بافار – ديفيد ألابا – ألفونسو ديفيز

وسط الملعب: تياجو ألكانتارا – جوشوا كيميتش – توماس مولر – سيرج جنابري – ليون جوريتزكا

الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

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