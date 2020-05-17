الجزائر: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 7019 مصابا و548 حالة وفاة

أعلن جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا ب الجزائر ، اليوم ارتفاع عدد المصابين بفيروس الكورونا بالبلاد إلى 7019 حالة إصابة، و548 حالات وفاة.

وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل 198 حالة إصابة جديدة، و6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت حالات للشفاء 3507 حالات.

يذكر أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتطبق السلطات الجزائر ية حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائر ية الـ48، باستثناء 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة يكون الحظر فيها من 5 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة (36 كم غرب العاصمة) التي تم إقرار حظر التجوال فيها من 2 ظهرا حتى 7 صباحا.

وقرر عبد العزيز جراد الوزير الأول رئيس الوزراء الجزائر ي، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى نهاية مايو الجاري.

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