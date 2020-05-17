ترامب: الصين كان بإمكانها وقف تفشي كورونا.. ونمتلك معلومات غير جيدة عن مختبر ووهان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، امتلاك الولايات المتحدة “معلومات كثيرة غير جيدة عن مختبر ووهان بالصين”، وهي المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في ديسمبر الماضي.

ونقلت “العربية” تصريحات ترامب، في حديث له مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية إنه “كان بإمكان الصين وقف تفشي فيروس كورونا”.

وأكد ترامب أن بإمكان الولايات المتحدة “قطع العلاقات كاملةً مع الصين”، مضيفاً: “لا أريد التحدث الآن مع الرئيس الصيني”.

وتدهورت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم في الأسابيع الأخيرة مع تبادلهما انتقادات لاذعة حول منشأ الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص في العالم.

وشدد ترامب مؤخراً لهجته تجاه الصين، مهدداً بقطع العلاقات مع القوة العظمى المنافسة في حين تدهورت العلاقات بشكل مطرد. في سياق آخر، اعتبر ترمب أن التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية التي جرت بالولايات المتحدة في 2016 “كان أكبر جريمة سياسية في بلادنا”.

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