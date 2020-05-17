لا ليجا تجيب لـ في الجول: هل تقام مباراة خارج إسبانيا بالموسم المقبل؟

وأجرى مقابلة مع خوان فوينتيس فيرنانديز مفوض لا ليجا في مصر عبر خيمة في الجول، وناقش خلاله الفكرة التي غابت عن الأضواء مؤخرا بسبب كورونا.

وصرّح فوينتيس لـ : “حاليا لدينا تحديات أخرى، لكن بالطبع الدوري الإسباني مسابقة عالمية، وأي مشروع يساهم في نشرها في الخارج سيظل دائما في أذهاننا”.

وأكمل: “لدينا أكثر من 55 شخصا على مستوى العالم يعملون في مكاتبهم لأن هذه الفكرة ستظل في أذهاننا، وسنعمل على تحقيقها”.

وأتم: “نأمل أن نلعب مباراة في مصر إن شاء الله”.

وكانت لا ليجا تعمل على خوض مباراة بين جيرونا وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية بالموسم الماضي، قبل أن تُجهَض الفكرة بعد ممانعة الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي وقف في وجه الخطوة.

video:1

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا