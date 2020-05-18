احتجاز طائرة بريطانية لخرقها قيود كورونا في نيجيريا

قال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا الأحد، إن نيجيريا احتجزت طائرة تشغلها شركة بريطانية للاشتباه بمخالفتها حظر الطيران المفروض لمنع انتشار فيروس كورونا .

وجرى حظر رحلات الركاب إلى البلاد، باستثناء الرحلات لإجلاء الأشخاص أو إعادة المواطنين النيجيريين، منذ أسابيع، وسيظل الحظر ساريا حتى الرابع من يونيو على الأقل.

ويُسمح بالرحلات الجوية لخدمات أساسية مثل توصيل الإمدادات والمواد الغذائية لأغراض إنسانية.

وقال سيريكا في تغريدة الأحد، إنه تم احتجاز طائرة بعد خرق القواعد.

وأضاف أن شركة بريطانية «حصلت على موافقة للقيام بعمليات إنسانية ولكن للأسف ضبطناهم وهم يقومون برحلات تجارية». وقالت شركة فليرجيت في بيان “سنواصل العمل باحترام مع السلطات النيجيرية لحل هذا الموقف”.

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