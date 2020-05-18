اقرار ألفا دينار غرامة لكل نشاط تجاري مخالف التعليمات

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري، تغريم المحال التجارية المخالفة التعليمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، ألفي دينار ليبي مشددة على «عدم التهاون في تطبيق قرار حظر التجول التام والتشديد على عدم التجول للأشخاص داخل المدن من الساعة الـ7مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً»، وفق ما نشرته صفحة مديرية أمن بنغازي على موقع «فيسبوك».

وشملت التعليمات «منع التجمعات أثناء ساعات الحظر وغيرها داخل الأسواق الشعبية والمحال والحدائق العامة»، وكذلك «يمنع منعاً باتاً التنقل بين المدن وخاصة الأشخاص القادمين من المناطق الغربية»، مع التشديد على «إغلاق جميع المحال التجارية أثناء ساعات الحظر المحددة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ودفع غرامة مالية تقدر بمبلغ وقدره 2000 د.ل لكل نشاط تجاري مخالف».

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