الانتهاء من تطوير الحقول المكتشفة بحقل النافورة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط والغاز «أجوكو»، محمد بالقاسم بن شتوان، الانتهاء من آخر سلسلة لتطوير الحقول المكتشفة في حقل «النافورة»، بعد ربط 3 آبار لحقل «O» بامتياز «E51» ووضعه على الإنتاج، الأحد الماضي.

وقال بن شتوان في بيان منشور على صفحة «أجوكو» بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إن كل التراكيب بالحقول المكتشفة في حقل «النافورة» والمتمثلة في الحقول «O» و«L» و«K» تحقق إضافة جديدة للاحتياطي القابل للاسترداد، إلى جانب زيادة في الإنتاج تضاف الى حقل النافورة غير المشترك بمعدل 20 ألف برميل يوميًا.

وكشف عن ربط حقل «k» أولًا بالمحطة رقم «3» ثم حقلي«L» و«Y» بمشعب واحد وأخيرًا حقل «O»، لافتًا إلى أن العمل تركز في هذه المرحلة الأولى للإنتاج الطبيعي باستثمار بسيط جدًا الهدف منه وضع هذه الحقول على الإنتاج في أسرع وقت والتعرف على سلوك المكمن وتحقيق عائد اقتصادي يشجع على التطوير الشامل.

وأشار رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط إلى أن طول أنابيب تدفق الآبار التي تم ربطها وصل إلى حوالي 25 كم، فيما وصل طول أنابيب الشحن الواصلة بين هذه التراكيب إلى حوالي 70كم، لافتًا إلى تركيب 3 مشعبات.

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