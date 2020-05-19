تفاصيل حالة كورونا الأخيرة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت الموافق 16 مايو الجاري، تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 65 إصابة.

وقال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، مساء الإثنين، إن الحالة الجديدة تعود إلى رجل في أواسط العمر رجع إلى مطار مصراتة الدولي في 5 مايو الجاري على متن أول رحلة للعالقين العائدين من اسطنبول.

وأوضح مدير مركز مكافحة الأمراض أن الرجل التزم بحجر نفسه في مزرعة محيطة بمنزله بعيدًا عن أسرته لمدة 15 يومًا تماشيًا مع التعليمات الموجهة للعائدين والهادفة إلى تقليل فرص نقل العدوى إلى الأهالي، لافتًا إلى سحب عينة من الحالة بناءً على طلبها بمركز الفرز بزاوية الدهماني ليتأكد إصابتها بالفيروس.

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