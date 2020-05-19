روسيا تدعم منظمة الصحة العالمية والصين في ظل الخلاف مع ترامب

أعربت مسئولة روسية رفيعة المستوى عن دعم بلادها ل منظمة الصحة العالمية و الصين ، وسط الخلاف الدائر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقالت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، في مقابلة مع وكالة “إنترفاكس” الروسية نشرتها اليوم الثلاثاء، إن ” روسيا تعارض مثل هذه التحقيقات الملفقة والاتهامات التي لا أساس لها. نحن ضدها بشكل قاطع.”

ويتهم ترامب الصين بالسعي للتستر على وباء فيروس كورونا عندما كان محصورا داخل البلاد، كما يتهم منظمة الصحة العالمية بمساعدة الصين في تضليل الرأي العام.

وعلقت الولايات المتحدة مؤخرا تمويلها ل منظمة الصحة العالمية بصورة مؤقتة، قبل أن يهدد ترامب بوقف التمويل بشكل دائم إذا لم تدخل المنظمة “تحسينات جوهرية” بحلول الشهر المقبل.

وشددت ماتفيينكو، التي وصفت منظمة الصحة العالمية بأنها واحدة من أهم الهيئات التابعة للأمم المتحدة، على أن الوقت ليس ملائما بالتأكيد الآن “لبدء محاكمة استعراضية”، بينما يكافح العالم ضد فيروس كورونا. وأضافت ماتفيينكو: “بالتأكيد ليس هناك سبب اليوم لإجراء محاكمة استعراضية أو نوع من التحقيق لتدمير هذا الشيء المفيد ( منظمة الصحة العالمية ) الذي تطوره البشرية منذ عقود”. وسجلت روسيا ما يقرب من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث أعداد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

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