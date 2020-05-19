الإمارات تسجل 3 حالات وفاة و873 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت دولة الإمارات اليوم، الثلاثاء تسجيل 873 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت وزارة الصحة في بيان صحفي اليوم، إن حالة جميع المصابين مستقرة وأنهم يخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وأوضحت أن مجموع الحالات المصابة بلغ 25063 حالة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

كما أعلنت الوزارة عن ثلاث حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة الإصابة بالفيروس المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 227 حالة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت شفاء 1214 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 10791.

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