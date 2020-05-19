وليامز: مكاسب الإصلاحات الاقتصادية قد تلاشت

ايوان ليبيا – وكالات :

نبهت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، في الإحاطة التي قدمتها اليوم الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى أن «أغلب المكاسب من الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت»، لافتة إلى أن وباء فيروس «كورونا» يزيد من المشاكل الأمنية الموجودة في طرابلس.

وقالت وليامز أن هناك نحو «مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية نتيجة للقتال وتأثيرات فيروس كورونا»، مكررة الدعوة إلى «وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا ووقف الاعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، ومحاكمة منتهكي القانون».

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