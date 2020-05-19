تفاصيل ميزانية مكافحة الأمراض لمواجهة كورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور بدر الدين بشير النجار، إن المركز لم يتسلم سوى 15 مليون دينار من الميزانية التي خصصها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لرفع درجة جهوزية الاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» والمقدرة بنحو 500 مليون دينار.

وأوضح النجار أن الـ15 مليون دينار صرفت كحوافز لفرق الرصد والاستجابة السريعة والأطقم الطبية المختلفة إلى جانب تخصيص جزء منها كمصاريف لوجستية تساهم في جهود مواجهة فيروس «كورونا المستجد».

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