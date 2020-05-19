بعد واقعة الكلب.. ترامب يدافع عن بومبيو وغسل الأطباق

قلل الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب ، من شأن تحقيق بشأن وزير خارجيته مايك بومبيو ، بعدما اشتبه في أنه جعل موظفاً حكومياً يقوم بتسيير كلبه، قائلاً: “من الأفضل أن يكون على الهاتف يحاور قادة العالم”.

ودافع ترامب في الوقت نفسه عن إقالة المفتش العام الذي كان يجري تحقيقاً في مسألة مرتبطة بوزير الخارجية الأمريكي، حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وفي تعليقه على القضية وما اتخذ فيها من قرارات، أكد ترامب “لدي الحق كاملاً كرئيس أن أضع حداً لمهام” المفتش في وزارة الخارجية.

وذكر الرئيس الأمريكي ، أنه لا يعرف ستيف لينيك، المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الذي أقاله الجمعة بطلب من بومبيو.

وقال للصحفيين “لم أسمع عنه أبداً”، مضيفا بأن سلفه باراك أوباما قام بتعيينه، موضحاً “الكثير من هؤلاء الناس عينهم أوباما وأنا ببساطة أتخلص منهم”.

وبحسب نواب ديموقراطيين، كان لينيك المكلف بمراقبة تدخل السلطة التنفيذية في وزارة الخارجية وبشكل مستقل، على وشك البدء بتحقيق حول شكاوى تشير إلى أن بومبيو طلب من موظف حكومي أخذ كلبه في نزهة أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.

وقال ترامب بداية “لم أكن على علم بهذا التحقيق”، لكنه دافع لاحقاً عن وزيره.

واعتبر ترامب أن بومبيو “رجل لامع”، مضيفاً “إنه رجل مكلف بمناقشة الحرب والسلام مع دول مهمة جداً جداً، تملك أسلحة لا مثيل لها في العالم. والديموقراطيون ووسائل الإعلام التي تنشر “الأخبار الكاذبة” تهتم بالرجل الذي يأخذ كلبه في نزهة.

تابع “ربما كان منشغلاً، ربما كان يفاوض كيم جونغ أون حول مسألة الأسلحة النووية، لذا قال لو سمحت، هل يمكن أن تأخذ كلبي في نزهة؟ هل يزعجك ذلك؟”.

وأضاف ترامب “مايك رجل رفيع المستوى جداً، وتتحدثون عن تنزيه الكلب، وغسل الأطباق؟ أتعرفون؟ أفضل أن يكون على الهاتف مع قادة العام بدل أن يضيع وقته في غسل الصحون لأن زوجته ربما ليست موجودة”.

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