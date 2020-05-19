ترامب يدافع عن قراره استخدام عقار لعلاج كورونا رغم ثبوت عدم فعاليته

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، عن قراره استخدام العقار الخاص بعلاج الملاريا لمواجهة فيروس كورونا المستجد على الرغم من التحذيرات الطبية، قائلا: إن الأمر يرجع للأفراد لاتخاذ قرارهم في هذا الشأن.

وقال ترامب للصحفيين خلال زيارته للكونجرس الأمريكي، إنه يعتقد بأن عقار هيدروكسي كلوروكين “يعطيك مستوى إضافيا من الأمان” لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك، وأضاف “سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم”.

وحذرت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة التي قد تنجم عن استخدام هذا العقار لعلاج مرضى كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا .

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