محمد صلاح يختار أصعب مباراة في مسيرته.. وسر احتفاله بهدف نهائي الأبطال

وقال محمد صلاح عبر بث مباشر مع فودافون: “أصعب مباراة لعبتها في حياتي كانت ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2018”.

وأضاف “صعوبة المباراة كانت بسبب ضرورة الفوز للتأهل لكأس العالم بعد غياب منتخب مصر عنه لمدة 28 سنة وفي حضور أكثر من 70 ألف مشجعا”.

وانتقل للكشف عن سر احتفاله بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا قائلا: “ابنتي مكة طلبت مني الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجلت هدفا في المباراة”.

وأتم تصريحاته “لذلك عندما سجلت الهدف احتفلت مثلما طلبت مني”.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 أمام توتنام في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر بثنائية دون رد.

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