المسماري: تحريك القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات

أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري ، عن «تحريك القوات » في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 – 3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين كما هو جارٍ في شمال وشرق وغرب البلاد.

وأضاف المسماري في بيان اليوم، على صفحته بالفيسبوك، أن القرار جاء مواكبا مع الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك، الذي يشهد من العادات زيارة الأقارب والأصدقاء، استعداداً لعيد الفطر، و«رغبة منا في تخليص الناس من المعاناة خلال هذا العيد السعيد وإعطاء أهلنا في طرابلس الفرصة لمراعاة العادات والتقاليد».

وتابع «نتفهم جميع الصعوبات التي يعاني منها أهلنا في طرابلس والخطر الذي يواجهونه بسبب الأعمال العدائية»، لافتا إلى إعلان قوات القيادة العامة بداية شهر رمضان عن وقف لإطلاق النار من جانب واحد، ورفض حكومة الوفاق لها.

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