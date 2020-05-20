مليون ريال من رابطة العالم الإسلامي لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

قدمت رابطة العالم الإسلامي إلى وزارة الصحة المصرية والسكان مليون ريال، في إطار المساندة الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي لدعمها للمجتمعات الإسلامية وغيرها في إطار رسالتها البشرية.

وقام مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالعاصمة المصرية بتسليم الدفعة إلى وزارة الصحة المصرية والسكان لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وبدورها قدمت وزارة الصحة بتوجيه الشكر ل رابطة العالم الإسلامي على هذا الدعم.

علما أن رابطة العالم الإسلامي تكفل ١٥ ألف يتيم على مستوى الجمهورية عبر أكثر من أربعين جمعية خيرية بالجمهورية ومعتمدة لدى وزارة التضامن المصرية.

وأكد مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة محمد فرغلي، أن توجيهات الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي دائما حافز لنا بعملنا بداخل جمهورية مصر العربية مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يقلد الشيخ العيسى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ لدوره التنويري والإنساني.

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