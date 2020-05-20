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مليون ريال من رابطة العالم الإسلامي لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قدمت رابطة العالم الإسلامي إلى وزارة الصحة المصرية والسكان مليون ريال، في إطار المساندة الإنسانية التي تقدمها رابطة العالم الإسلامي لدعمها للمجتمعات الإسلامية وغيرها في إطار رسالتها البشرية.
وقام مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالعاصمة المصرية بتسليم الدفعة إلى وزارة الصحة المصرية والسكان لمواجهة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وبدورها قدمت وزارة الصحة بتوجيه الشكر ل رابطة العالم الإسلامي على هذا الدعم.
علما أن رابطة العالم الإسلامي تكفل ١٥ ألف يتيم على مستوى الجمهورية عبر أكثر من أربعين جمعية خيرية بالجمهورية ومعتمدة لدى وزارة التضامن المصرية.
وأكد مدير مكتب رابطة العالم الإسلامي بالقاهرة محمد فرغلي، أن توجيهات الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسي دائما حافز لنا بعملنا بداخل جمهورية مصر العربية مما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يقلد الشيخ العيسى وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى؛ لدوره التنويري والإنساني.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • والله العظيم هذه سرقة واضحة وهولاء لا يمثلون رابطة العالم الاسلامي – انما يمثلون انفسهم والدول التي هربوا اليها – معظمهم لاجءين سياسيين – لدولة قطر – التي تاءوي هولاء شيوخ السلاطين الذين يسرقون امًوال الزكاة التي يأخذونها من المسلمين – ويمكنزونها او يمنحونها لمن أرادوا ويريدون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ،… كل جمعيات الوهم التي يعتبرونها وسيلة لصيد الاموال – معروفة ومواقع الانترنت – والكذب على الناس / مثل الذي قال الان فيه- (( الذي أعطى قليلا واكدى فهل عنده علم الغيب فهو يرى – !!! )).
    وابناءهم وبناتهم يتسوقون من متاجر لندن وباريس لا حول الله –
    وشهود أعلاميين أكدوا ان ادارة الصحة العالمية تواجدت في احدى مشاريع برنامج سياحي ينظمونه باموال المنهوبة من الدولة – وعدة دول قدمت المساعدة المالية لهولاء المجرمين / وقال احد الأطباء الألمان بان هناك فعلا مرض لكن هذا المرض يصاب به الذين يمارسون الجنس بشكل مفرط – وهاصة في النوادي الليلية والمنتجعات السياحية – وهذا المرض معدي – وخطير ولا يوجد له علاج واخطر من الإيدز – حيث الفيروس يتكاثر بالوصول للخلايا حتى يصل الدماغ –
    وقامت بعض المنظمات العلمية بمحاولة إيجاد مصل لهذا المرض الخطير – بأخذ عينات من دم بعض الناس – وكذلك الحيونات – وبعض الديدان البحرية – لتمكين خلايا الدم البشرية من تحميل الأكسجين بصورة أكبر – وخلق مناعة دفاعية طبيعية بكونها الجسم – لكن في ظروف معينة وبإشراف طبي .

    فأين انتم يا منظمة الصحة العالمية – في منتجعات البرازيل و هاواي ام في محكمة لاهاي – !!!
    — فنصيحتي أيها المسلمين والمؤمنين – ان لا تدعموا شيوخ أءمة الكفر باي صورة – فهم لا إيمان لهم .
    وان تلتزموا بالأعراف والأقربون وزوجوا شبابكم واليتامى في بلادكم بالزكاة ومساجدكم – فهم أولى من شيوخ اليورو والدولار والكفار والعار الكذابين الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا . فبشرهم بعذاب اليم . فأولى لهم وبابناءهم وبناتهم وويل لهم مما اقترفت أيديهم وَمِمَّا يكسبون . فسلام على الصادقين .

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