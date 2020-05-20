قرقاش يعلق على شروط العودة للمسار السياسي في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه «لا يمكن إحراز أي تقدم حقيقي على الساحة الليبية دون وقف فوري وشامل لإطلاق النار والعودة إلى مسار العملية السياسية، ولا بد أن يتوقف التصعيد الإقليمي لتحقيق ذلك» مشددا أنه «لا بديل للعملية السياسية لإحلال الاستقرار الدائم».

وقال قرقاش «نجدد الموقف الواضح لدولة الإمارات من الأزمة الليبية والمتصل بموقف المجتمع الدولي»، مضيفا أن الأطراف المتقاتلة في ليبيا تهدف إلى «تحقيق مكاسب تكتيكية صغيرة».

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