تطورات الاوضاع العسكرية في الجنوب الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني أن قوات من الجيش الوطني والشباب المساند لها من مدينة الأصابعة صدت هجوماً لقوات الوفاق على مدينة الأصابعة الواقعة في الجبل الغربي.

وأوضح، المركز الإعلامي أنه تم خلال العمليات تدمير عربة مدرعة تركية من نوع” KERBY” وعدد من الآليات العسكرية التركية، فضلاً عن مقتل عدد من العناصر وسط قوة الوفاق التي شنت الهجوم.

وقال أبوبكر دويهش، مدير المكتب الإعلامي لقوة الاحتياط بالجيش الوطني، إن القوات تمكنت من تعطيل آليتين عسكريتين من نوع “دفع رباعي” في محور كوبري جندوبة، الذي اتخدته قوة الوفاق نقطة لشن هجومها على بلدية الأصابعة.

وأضاف دويهش في تصريح له لصحيفة العين أن القوات خاضت اشتباكات عنيفة في محور الهيرة بالقرب من غريان ضد قوة الوفاق ونجح الجيش الوطني في تدمير عربتين مسلحتين.

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