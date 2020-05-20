السراج يعبر عن استيائه من الموقف الأوروبي حول ليبيا

ايوان ليبيا – وال :

عبر رئيس حكومة الوفاق الوطني ” فايز السراج” خلال اتصال هاتفي جمعه مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلعن استيائه البالغ من موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الليبية خاصة الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين وفق ما أفادت به وكالة ” نوفا” الايطالية للانباء .

وبحسب البيان الذي نشره مكتب الإعلام بحكومة الوفاق الوطني فقد أعرب بوريل خلال المحادثة عن “حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقرار في ليبيا، مبديا القلق من تصاعد العنف، مؤكداً أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المعترف به دولياً لإدارة البلاد والانتقال السياسي.

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