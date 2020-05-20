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السراج يعبر عن استيائه من الموقف الأوروبي حول ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وال :

عبر رئيس حكومة الوفاق الوطني ” فايز السراج” خلال اتصال هاتفي جمعه مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريلعن استيائه البالغ من موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة الليبية خاصة الجرائم التي ترتكب في حق المدنيين وفق ما أفادت به وكالة ” نوفا” الايطالية للانباء .

وبحسب البيان الذي نشره مكتب الإعلام بحكومة الوفاق الوطني فقد أعرب بوريل خلال المحادثة عن “حرص الاتحاد الأوروبي على تحقيق الاستقرار في ليبيا، مبديا القلق من تصاعد العنف، مؤكداً أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد المعترف به دولياً لإدارة البلاد والانتقال السياسي.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • الاتحاد الاوروبي تابع للامارات – وحتى الجزاءر – اذا كانت الامارات تشتري الأندية الأوروبية والنساء الأوربيات للدعارة والخدمة في ابراجهمً واسطبلات خيولهم وخطوط طاءراتهًم- !!!
    واحد أمراء شيوخ الامارات متزوج من امراءة جزاءرًية وعنده منها أطفال وأولاد ..!!!
    والسعودية تشتري قصور في فرنسا وامريكا وفنادق في إنجلترا وأندية كذلك .
    – الاتحاد الاوروبي لم يعد اتحاد – عند خروج البريطانيين – واستعداد خروج الألمان – بعد ان أصبحت البضائع الألمانية مغشوشة بكثرة بعد الاتحاد وأفلست العديد من الشركات الألمانية لهذا السبب – ويتهمون الألمان بالنازية التي مضى عليها زمن غابر من قبل إلاتحاد السوفياتي الذي لم يعد له وجود .
    الناتو عبارة عن حلف يحاول ان يجد له مكان عندما أفلت من المواجهة مع امريكا وهي الخصم القوي الذي يملك المعدات اللازمة لتقارب القوى الإقليمية – وتباعد الافكارً والمصالح –
    امربكا ليس مرحب بهم بسبب سياستهم المتغيرة التدميرية – والتي تستهدف الأديان والمعتقدات والاعراف والغير مضمونه .
    اما عن القوى الاخرى فسياستكم اقتصادية او استعمارية واجتماعية /
    فهو يحاولون استجذاب العناصر الوطنية – فقط لإيجاد سوق مربح في الشمال الأفريقي لمنتجاتهم ورفع البورو فوق الدولار الأمريكي والأسترليني لينافس الصين وروسيا معا .
    – وهذا سبب وحيه لاعمال الناتو التي تحتاج الى ضبط – والعديد من الأوربيين في الشركات الأوروبية انفسهم مثل : السويد وألمانيا وكرواتيا وسويسرا ونيوزيلاند وإسبانيا – غير موافقين على عمليات عسكرية في صالح إيطاليا او فرنسا . داخل الاراضي او المياه العربية سواء في المتوسط او الخليج . فهم يدفعون ثمن كل ذلك من اموالهم وعملهم وقوت ابناءهم .عي عمليات عسكرية قد تسبب في أضرار المصالح ببن أوروبا والدول المتضررة من سياساتها والتي سببت في الخروج من العديد من الدول واستعادة عملاتها التاريخية المستقلة مثل المارك الألماني – والفرنك الفرنسي – وغيرها

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