ارتفاع إصابات كورونا في السودان إلى 2728

أظهرت أحدث البيانات المتوافرة بشأن أعداد ضحايا فيروس كورونا في السودان ارتفاع عدد الوفيات به إلى 111 حالة والإصابات إلى 2728 حالة.

ونشرت وزارة الصحة السودانية اليوم الأربعاء، على صفحتها على موقع فيسبوك، التقرير الوبائي ليوم الأحد الماضي، والذي أوضح تسجيل ست حالات وفاة جديدة و137 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 286 .

وشددت الوزارة على “أن العمل جار لمعالجة كل المعوقات في أسرع وقت حتى يصدر الإعلان الوبائي بصورة يومية منتظمة مطابقة للواقع الوبائي اليومي”.



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