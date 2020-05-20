إعادة فتح المدارس الثانوية في كوريا الجنوبية.. والابتدائي في يونيو

أعيد فتح المدارس اليوم الأربعاء في كوريا الجنوبية ، بعد إغلاقها لمدة شهر بسبب وباء فيروس كورونا ، مما يختبر قدرة الحكومة في السيطرة على التفشي بالمدارس، حسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وفي خطة مرحلية لإعادة فتح المدارس، أصبح طلاب المدارس الثانوية أول مجموعة تحضر فصولا دراسية بشكل فعلي، بعد 79 يوما من بدء الفصل الدراسي الأصلي في الثاني مارس. وسيعود الطلاب الآخرون، من بينهم تلاميذ رياض الأطفال، إلى المدارس بحلول الثامن من يونيو المقبل.

كانت الحكومة قد أجلت إعادة فتح المدارس، خمس مرات بالفعل، حيث كان الآباء ومسؤولو المدارس يخشون احتمال تفشي فيروس كورونا . كما زاد من القلق تسجيل حالات إصابة جماعية صغيرة ، وسط إجراءات مستمرة للتباعد الاجتماعي.

وتمثل إعادة فتح المدارس تطورا رئيسيا آخر في جهود الحكومة لاحتواء الفيروس، بعد فرض حجر صحي جديد بشكل يومي ، مع تخفيف القواعد الإرشادية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، في وقت سابق من هذا الشهر، وسط بطء انتشار الفيروس.

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