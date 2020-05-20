عودة ليفربول للتدريبات

كان من المقرر أن يعود الفريق للتدريبات في مجموعات صغيرة يوم الثلاثاء قبل أن يتأجل الأمر ليوم واحد.

سيحاول اللاعبون تنفيذ توصيات التباعد الاجتماعي وعدم الاحتكاك كثيرا.

والتقطت عدسات الكاميرات صباح الأربعاء وصول لاعبي الريدز إلى ميلوورد مقر تدريبات الفريق الذي تم تعقيمه جيدا.

لاعبو ليفربول وطاقم الفريق بالكامل خضعوا لفحوصات فيروس كورونا يوم الأحد، علما بأنهم وصلوا للخضوع للاختبار في أوقات مختلفة مراعاة لتوصيات التباعد الاجتماعي.

الاختبارات تمت بمقر أكاديمية ليفربول بواسطة شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية ومقرها هونج كونج.

ليفربول يحتاج لـ6 نقاط فقط ليتوج رسميا بلقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ 30 عاما.

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