المغرب: ارتفاع وفيات كورونا إلى 194

أعلنت وزارة الصحة المغرب ية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى194 .

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إلى تسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7048 حالة.

كما لفتت إلى شفاء 136 مصابا، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 4037 ،موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 97867 حالة .

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغرب ية بكل وطنية ومسؤولية.

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