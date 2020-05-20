الكويت: ارتفاع وفيات كورونا إلى 124 حالة

أعلنت وزارة الصحة الكويت ية، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء “كوفيد-19” في البلاد إلى 124 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسجيل 804 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 17568 حالة.

ولفت إلى أن 167 حالة إصابة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق أن 204 مصابين تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 4885 حالة.

كانت الحكومة الكويت ية قد أعلنت تطبيق الحظر الشامل في البلاد لمدة 20 يوما وذلك للحد من انتشار الفيروس.

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