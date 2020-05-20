لبنان: ارتفاع إصابات كورونا إلى 961

أعلنت وزارة الصحة في لبنان ، اليوم الأربعاء، تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 961 حالة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي أوردته “الوكالة الوطنية للإعلام”، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس “ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 26 حالة وفاة”.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ 251 .

كان مجلس الوزراء ال لبنان ي قد أكد أمس الثلاثاء ضرورة التشدد في تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبدالصمد ، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن “أعداد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع، ويجب التشدد في وضع الكمامات”.

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