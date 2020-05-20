البرلمان التونسي يعلق على شحنة المساعدات التركية لليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إنه تلقى اتصالا من الخارجية التونسية نفت فيه الأخبار التي تحدثت عن أن الطائرة التركية التي هبطت في تونس كانت تحمل شحنة أسلحة مؤكدا أن الشحنة هي مساعدات إنسانية وطبية موجهة إلى ليبيا .

وأضاف العقوري أنه من الضروري أن تصل المساعدات الإنسانية إلى المطارات الليبية مهما كان مصدرها وأن تكون لكل الليبيين وأن يتم تسليمها إلى المنظمات الدولية والليبية العاملة في الإغاثة الإنسانية بما يضمن وصولها وتدفقها على كل المناطق في ليبيا.

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