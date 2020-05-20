سفارة امريكا بليبيا تعلق على دعوة الحلف الاطلسي بشأن ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في دعوة جميع الأطراف في ليبيا وأعضاء المجتمع الدولي إلى دعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة واحترام القرار الأممي بشأن حظر الأسلحة في البلاد.

وأشارت السفارة إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الأمين العام لحلف “الناتو” ” ينس ستولتنبرغ ” السبت الماضي مع السراج والتي أعرب فيها الأمين العام عن قلقه العميق إزاء التصعيد في ليبيا، مشددا على عدم وجود حل عسكري للوضع في البلاد.

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