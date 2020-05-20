البرلمان الأفريقي يدين التدخلات التركية في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أدان البرلمان الأفريقي التدخلات التركية السافرة في ليبيا لمساندة قوات حكومة الوفاق في حربها ضد قوات القيادة العامة للجيش.

ودعا رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى، النائب مصطفى الجندي، فى بيان له باسم البرلمان الأفريقي، قوات الاتحاد للقيام بمسئولياتها تجاه الأوضاع المأساوية داخل ليبيا للحفاظ على وحدة الأراضي وسلامة الشعب الليبيى، ووقف جميع التدخلات من النظام التركي .

وأضاف: “كممثلين للشعوب الأفريقية داخل البرلمان الأفريقي وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا، نرفض وندين بشدة التدخل الأجنبي التركي الاستعماري في الشئون الداخلية لإحدى الدول المهمة داخل البرلمان والاتحاد الأفريقيين وداخل التجمع البرلماني لدول شمال أفريقيا خاصة أن ليبيا كانت من الدول الفاعلة داخل جميع المنظمات والتكتلات بالقارة”.

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