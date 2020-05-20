ترامب يدرس تحديد موعد جديد لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء “الآن بلادنا تعود إلى العظمة، وأنا أفكر في إعادة تحديد موعد لقمة مجموعة السبع سواء في نفس موعدها أو في موعد قريب” بالعاصمة واشنطن وفي منتجع كامب ديفيد الأسطوري… الدول الأعضاء الأخرى بدأت أيضا العودة. ستكون إشارة عظيمة للجميع على عودة الحياة إلى طبيعتها”.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه كان من المقرر عقد القمة في يونيو المقبل في منتجع كامب ديفيد ، ولكن الولايات المتحدة أعلنت في مارس الماضي عدم عقد القمة فعليا وعقدها عبر الفيديو كونفرانس بسبب تفشي فيروس كورونا “.



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