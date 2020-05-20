الاتحاد الإيطالي: الموسم الجديد في سبتمبر.. ومناقشة حلول لاستئناف الدوري إذا تأجل مجددا

ويسعى الاتحاد لاستئناف كل من الدوري الإيطالي ودوري الدرجة الثانية والثالثة ايضا.

وعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بإيطاليا اجتماعا تم خلاله إجراء عدة مكالمات للوصول لبعض الحلول.

وكشفت سكاي سبورت إيطاليا أنه تم منح فرصة حتى 20 أغسطس لإنهاء الموسم الحالي من الدوري الإيطالي.

وأضاف التقرير أنه سيتم السماح بامتداد الموسم حتى 31 أغسطس لضمان ختام كأس إيطاليا الذي وصل بالفعل لنصف النهائي.

وأشار تقرير بوكالة الأنباء الإيطالية (آنسا) إلى مناقشة بعض الحلول حال تم تأجيل استئناف الدوري مجددا من الحكومة الإيطالية.

وكان قد تم تقديم اقتراح بإقامة ملحق للهبوط وآخر لتحديد بطل الدوري إذا تم التأجيل مرة أخرى في مختلف الدرجات.

ووضع اتحاد كرة القدم منتصف يونيو موعدا مبدئيا لإمكانية استئناف المسابقة إذا أعلنت الحكومة موافقتها.

ويتفائل الاتحاد الإيطالي بسماح الحكومة لدوريات كرة القدم للعودة من جديد في 20 يونيو.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مصير كرة القدم في إيطاليا يوم 28 مايو بعد اجتماع بين فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة مع اتحاد كرة القدم.

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