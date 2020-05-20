الاختبارات الطبية الأولى لـ ميلان سلبية بشأن كورونا

وينص البروتوكول الطبي بإيطاليا على ضرورة إجراء كل نادي اختبارات فيروس كورونا على مرحلتين للتأكد من جاهزية الجميع للعودة للتدريبات.

ولم يستأنف ميلان تدريباته حتى الآن إذ لا يزالون يجرون الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.

وكشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا أن نتائج اللاعبين الذين تم اختبارهم أمس الثلاثاء جاءت سلبية بالكامل.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الثانية من المسحات الخاصة بفيروس كورونا غدا الخميس.

ويشترط عدم وجود حالات إيجابية ليعود ميلان لاستئناف التدريبات الجماعية يوم الجمعة مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وكان باولو مالديني ونجله دانيال قد أصيبا بفيروس كورونا قبل شهرين لكنهما تعافيا بالكامل.

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