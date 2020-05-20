ماكرون مستعد للسفر إلى أمريكا للمشاركة في قمة للدول السبع

قال مسئول بقصر الإليزيه اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعد للسفر إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مباشر لزعماء مجموعة الدول السبع الكبرى إذا سمحت الظروف طبقا لوضع وباء كورونا .

وأضاف المسئول بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين قائلا “هو مستعد بل إنه راغب في الذهاب إلى هناك لكن في هذا الإطار: إذا سمحت الظروف الصحية بذلك”.

وكان مقررا أن يستضيف الرئيس ترامب، الذي ترأس بلاده مجموعة الدول السبع هذا العام، قمة العام الحالي بالمنتجع الرئاسي في كامب ديفيد بولاية ماريلاند في يونيو حزيران.

وقال ترامب اليوم الأربعاء إنه قد يستضيف قمة مجموعة الدول السبع في واشنطن أو كامب ديفيد بعد أن ألغى في وقت سابق الاجتماع وسط تفشي وباء كورونا المستجد.

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