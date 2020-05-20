الإمارات تسجل 6 حالات وفاة و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الإمارات تسجيل 941 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لجنسيات مختلفة تم عزلها وتتلقى العلاج حاليا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 26 ألفا و4 حالات إصابة منذ نهاية شهر يناير الماضي.

وقال مسئولون في حكومة الإمارات للصحفيين مساء اليوم الأربعاء إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة لمصابين بالفيروس من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 233 حالة.

كما تم تسجيل 1018 حالة شفاء جديدة تعافت تماما من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء حتى الآن 11 آلفا و809 حالات.

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