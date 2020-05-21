المحكمة العليا الأمريكية ترفض الكشف عن محتوى تقرير التدخل الروسي في الانتخابات

رفضت المحكمة العليا الأمريكية ، الأربعاء، إطلاع لجنة من مجلس النواب يقودها الديمقراطيون على أجزاء حجبتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من التقرير الذي أعده المحقق الخاص السابق روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وأوقفت المحكمة حكما صدر في مارس عن محكمة الاستئناف بدائرة مقاطعة كولومبيا بضرورة إتاحة المحتوى المحذوف للمشرعين. وبذلك تستطيع الإدارة الآن الطعن رسميا على هذا الحكم مما يعني أن القرار النهائي قد لا يصدر بحلول الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر التي يسعى فيها الرئيس الجمهوري للفوز بولاية ثانية لأربع سنوات.

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