الشرطة الألمانية تحقق في انتهاك عناصرها لقواعد كورونا

ذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية الأربعاء، أن عددا من عناصر الشرطة تناولوا العشاء في مطعم بمدينة ماينز مع عدد كبير من الأشخاص، في خرق لقواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من تفشي فيروس كورونا .

ووصلت المجموعة في البداية إلى المطعم مساء الإثنين “بأعداد صغيرة”، حسب بيان الشرطة، لكن على مدار الليل زادت المجموعة إلى أكثر من 40 شخصا، بمن فيهم عناصر من الشرطة خارج ساعات العمل.

وقالت الشرطة إنه لم يتم الالتزام بمتطلبات التباعد الاجتماعي كما لم يتم ارتداء الكمامات.

ووفقًا للوائح الاتحادية، يجب أن يتم الاحتفاظ بمسافة 5ر1 متر بين كل شخص وآخر، ويتعين على معظم موظفي الخدمة ارتداء كمامات تغطي أفواههم وأنوفهم.

وجاء في بيان الشرطة: “هذا السلوك ليس بأي حال من الأحوال جريمة تافهة، وسيتم التعامل معه بعواقب”، مشيرا إلى أنه سيتم النظر في إجراءات تأديبية.

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