اليابان تطلق سفينة شحن لمحطة الفضاء الدولية

انطلق صاروخ يحمل على متنه سفينة شحن صباح اليوم الخميس لنقل إمدادات إلى محطة الفضاء الدولية ، من مركز فضائي في جنوبي اليابان .

وأفادت الوكالة اليابان ية لاستكشاف الفضاء بأن الصاروخ (إتش-2 بي) الذي تم إطلاقه الساعة 0231 صباح الخميس بالتوقيت المحلي (1731 من مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش) من مركز تانيجاشيما الفضائي، حمل على متنه سفينة الشحن “كونوتوري 9” .

وأضافت الوكالة أن المركبة انفصلت عن الصاروخ ووضعت في مدار كما هو مخطط بعد 15 دقيقة.

وذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تلتحم المركبة، التي تحمل ستة أطنان من الغذاء والملابس وأجهزة التجارب، ب محطة الفضاء الدولية يوم الإثنين.

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