وصول دفعة جديدة من العالقين بمصر وتونس إلى بنغازي

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي،اليوم الخميس،عن وصول رحلتين خاصتين بعالقين ليبيين في مصر وتونس إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي، في وقت متأخر أمس الأربعاء وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بالمطار .

وكشفت الغرفة عن تسكين المواطنين العائدين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، إلى جانب إحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية متقدمة لمركز بنغازي الطبي، إلى جانب متابعة باقي الحالات المرضية والجرحى عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

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