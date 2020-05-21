تأخير ميزانيات المستشفيات التابعة لـصحة الموقتة

ايوان ليبيا – وكالات :

اجتمع مديرو المستشفيات والمراكز التخصصية، أمس الأربعاء، بالمركز الوطنى للقلب؛ لمناقشة الانعكاسات السلبية لتأخير مخصصات المستشفيات والمراكز التخصصية على الخدمات المقدمة في ظل الظروف الحالية و في ضوء التأثر البالغ لأقسام الطوارئ والجرحى، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة على موقع «فيسبوك».

وأكد الحضور على ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها أمام هذا التأخير، ومن ضمنها المصرف المركزي، ووزارة المالية، خصوصا أن الميزانية قد تم إقرارها، كما طالب المشاركون بعقد اجتماع مع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، لإطلاعه على معاناة المستشفيات في ضوء هذا التأخير.

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