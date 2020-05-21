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ألمانيا تعلن مشاركتها في عملية ايريني

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن وزير البحرية الألماني نيلز أنين أن الأصول البحرية الألمانية ستنضم إلى مهمة “إيريني” في البحر الأبيض المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا عبر طائرة دورية بحرية بالإضافة إلى مواقع في مقر العملية وكذلك إدخال السفن بحلول أغسطس المقبل وذلك في مقابلة مع صحيفة “ذا ناشيونال” الإماراتية.

وأ كد نيلز على التزام بلاده بالبعثة الأوروبية المنفذة للعملية، ومشددا على أهمية عملية “إيريني” كأحد مخرجات مؤتمر برلين الذي انعقد في يناير حول ليبيا.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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