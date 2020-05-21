رصد طائرة فرنسية قبالة السواحل الليبية في مهمة مجهولة

ايوان ليبيا – وكالات :

رصد موقع itamilradar تحركات لطائرة “أواكس” الفرنسية، فوق البحر الأبيض المتوسط في مهمة قبالة سواحل ليبيا.

وأشار الموقع الإيطالي المستقل والمختص في رصد التحركات فوق البحر المتوسط، إلى أن طائرة فرنسية من نوع” Boeing E-3CF (204) “، فُقدت إشارتها في غرب جزيرة ساردينا الإيطالية، ولم تظهر إشارتها بعد حسب الموقع بالرغم من محاولة تتبعها بأجهزة رادار مالطية تعتبر أقرب.

وكان الموقع رصد طائرات فرنسية من طراز “Boeing C-135FR” و”Boeing E-3CF” يرافقها عدد من مقاتلات رافال الفرنسية، فوق مدينة مصراتة، دون الإعلان عن طبيعة مهمتها رغم إثارة خارجية الوفاق للأمر واتهامها لفرنسا بانتهاك سيادة ليبيا ومجالها الجوي، وكان الرد الفرنسي هو إنكار معرفتها بالأمر.

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