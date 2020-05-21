تخصيص 3 ملايين يورو لدعم تطوير القطاع الخاص في ليبيا

ايوان ليبيا – وال :

أعلنت مؤسسة خبراء فرنسا في ليبيا في تصريحات عبر موقعها الاكتروني عن تخصيص 3 ملايين يورو لتمويل مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم تطوير القطاع الخاص في ليبيا ، وذلك بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ووزارة الاقتصاد والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية .

و أضافت المؤسسة أن هذا المشروع تم تنفيدة من قبل مؤسسة خبراء فرنسا بالتعاون مع السلطات الليببة و الذي يهدف إلى دعم تنمية الفرص الاقتصاديه في ليبيا اذ يقوم البرنامج بتنفيذ بوابة إلكترونية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة بما في ذلك التعريفات الجمركية والمتطلبات الفنية ، في كل من دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط .

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