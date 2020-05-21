الوزير المفوض الصيني: بكين ستواصل تشجيع الشركات الصينية علي الاستثمار في مصر

قال هان بينج الوزير المفوض التجاري والاقتصادي بالسفارة الصين ية، إن العالم كله يعلم أن مصر من أوائل دول العالم في التنمية الاقتصادية، وأن بلاده من أجل ذلك سوف تواصل تشجيع الشركات الصين ية على الاستثمار في مصر ، وتعزيز استيراد السلع الغذائية بهدف إحداث توازن في الميزان الجاري بين البلدين، مضيفًا إلى أن الخضر والفواكه ال مصر ية على وجه الخصوص تلقى رواجًا في الصين ورغم ذلك الأسواق الصين ية لم تتشبع بعد، لذلك فقد دعا الشركات ال مصر ية للمشاركة في معرض كارلتون في جوانزو المقرر عقده من 14:24 يونيو المقبل بشكل افتراضي، ومعرض الصين الثالث للاستيراد في شانغهاي نوفمبر المقبل.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الثامن الذي عقدته السفارة الصين ية اليوم، أن سبب عدم انتشار عدوى كورونا بين صفوف العاملين في ال مشروعات الصين ية المختلفة، بسب الإجراءات الوقائية المتخذة من قبل إدارة الشركات الصين ية، مثل الكشف المستمر وإجراءات التباعد واتخاذ مسافات مناسبة في أوقات العمل ومنع التجمعات.

وأوضح أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أبدى اهتمامه بالنتائج التي حققتها الشركة الصين ية العاملة في العاصمة الإدارية ، وأقر بأن المشروع لم يتأثر سلبًا بأزمة كورونا ، مضيفًا أن المنطقة الصناعية الصين ية بالعين السخنة اتخذت جميع الإجراءات الوقائية كذلك بالتنسيق مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس ووزارة الصحة والسكان.

وأكد أنه تم الانتهاء من 70% من تصميمات مشروع السكة الحديد بالعاشر من رمضان، بفضل ال تعاون بين المهندسين ال مصر يين و الصين يين عبر الإنترنت، وتم تجاوز أكثر من 30% من حجم الأعمال، وأنه تم تشغيل محطات توليد الكهرباء في مدينتي مرسى علم وبرنيس بالبحر الأحمر، وتم للمرة الأولى ربط محطة برنيس بشبكة الكهرباء العمومية.

وأشار إلى أن البلدين تغلبا على صعوبات التنقل، وعاد قرابة 1230 عامل صيني إلى مصر ، وأنهم سيعودون للعمل بال مشروعات بعد الانتهاء من فترة الحجر الصحي، وأن ال تعاون الصادق بين البلدين يجمعهما الرغبة في إنجاز المشاريع المختلفة، ولدينا رغبة مشرتكة في ال تعاون في مجالات عدة مثل المجال الطبي، حيث تم تدشين أكبر مشروع مشترك لإنتاج الكمامات.

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