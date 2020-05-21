سفير الصين: مشاركة تايوان في اجتماع منظمة الصحة مخالف للقانون

قال سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، إن سلطات تايوان والدول الداعمة لها، فشلوا في إدراج المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لسلطة بكين كعضو مشارك باجتماع منظمة الصحة العالمية الأخير، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع القانون ومبدأ “دولة واحدة ونظامان” الذي يحكم العلاقة بين البر الرئيسي الصين ي وكل من تايوان وهونج كونج ومكاو.

وأضاف السفير خلال المؤتمر الثامن الذي تعقده السفارة بشكل افتراضي، أن تلك الدول التي ساندت تايوان في مطلبها تغلب مصالحها السياسية على الصحة العامة وجهود الدلو لمواجهة الفيروس، وأن المواطنين في تايوان هم أشقاء المواطنين في البر الرئيسي، وأنه يتم اتخاذ إجراءات ممثالة في الجزيرة ال تايوان ية كما هو الحال في مقاطعات البر الرئيسي.

وأوضح أن السلطات في تايبيه “عاصمة تايوان ” ادعت بأن عدم مشاركتها في اجتماع منظمة الصحة الافتراضي الأخير سيؤدي إلى خسارة كبيرة على الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنها ادعاءات تروجها تايوان في إطار رغبتها في الاستقلال عن الجسد الصين ي، معربًا عن استياء بلاده من استمرار تدخل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الشئون الداخلية للصين بإرساله تهنئة إلى السلطة الجديدة ب تايوان بمناسبة تولى مقاليد الحكم.

وأشار السفير الصين ي، أن بلاده أرسلت مؤخرًا خمسة فرق من الخبراء الطبيين إلى الدول الإفريقية لكي يصل عدد الفرق الطبية الصين ية المتواجدة بالقارة، إلى 46 فريقا أرسلتها بكين بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي قدمت الرعاية الصحية لقرابة 200 مليون مواطن، وذلك على مدار السبعون عامًا الماضية تعمل حاليًا لمساعدة الدول المختلفة على مواجهة الأوبئة والأمراض.

وأضاف السفير، أن الصين تقدم مساعدات دولية بقيمة ملياري دولار لمواجهة كورونا ، وتعزيز الدعم للدول التي تواجه مشاكل في البنية التحتية للمستشفيات ودور الرعاية الصحية، داعيًا لمواجهة الشائعات والأخبار المزيفة.

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