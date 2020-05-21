التحقيق في نشر معلومات عن مصابة بـكورونا

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت اللجنة الوطنية للسلامة الحيوية والأخلاقيات البيولوجية بفتج تحقيق حيال نشر معلومات تخص النيجيرية شكران عبدالسلام، المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي معتبرة أن ما حدث مع شكران «عملا غير أخلاقيا».

كما دعت اللجنة إلى عدم تكرار مثل هذه الأفعال، من خلال التشديد على الفنيين والعاملين بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالمرضى، حسب خطاب نشرته صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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