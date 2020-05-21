المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا يطالب بتفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك

ايوان ليبيا – أوج :

دعا المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا، إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات الدفاع العربي المشترك لمواجهة التدخل التركي في ليبيا، لاسيما بعد سيطرة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية، على قاعدة عقبة بن نافع “الوطية” الجوية، بدعم تركي.

وذكر المجلس في بيان مرئي أنه يرفع النداء العاشر، لكل الحكومات والشعوب العربية والإسلامية ولجامعة الدول العربية، ومجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية، وحمايتها واحترام إرادة شعبها.

وطالب المجلس الأعلى لقبائل ليبيا، بالإسراع في تدارك الموقف الميداني الخطير، بتفعيل الاتفاقية الموقعة بشأن الدفاع العربي المشترك، ووقف اجتياح الاستعمار التركي للأراضي الليبية.

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