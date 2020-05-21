القوات المسلحة تُؤكد لكافة أطياف الشعب الليبي استمرارها بمعنويات عالية في جهادها ضد الغزو التركي ومليشياته الإرهابية

طرابلس 21 مايو 2020 (وال)- أكد ضباط وضباط صف وجنود القوات المُسلحة العربية الليبية في كافة محاور العزة والشرف، لكافة أطياف الشعب الليبي العظيم مصدر ثقتهم الأول بأنهم مُستمرّون بمعنويات عالية؛ في جهادهم ضد الغزو التركي ومليشياته الإرهابية والإجرامية.

كما أكد ضباط وضباط صف وجنود القوات المُسلحة – في بيان نشرته شعبة الإعلام الحربي – أن “هجوم عناصر المليشيات الإرهابية المدعومين تُركيًا على قاعدة الوطية، ما زاد جنود جيشكم إلا عزيمة وقوة على تحقيق النصر، فابشروا ولا تلتفوا لعوائهم، فقافلة جيشكم سائرة لتحرير الوطن، فقواتكم المسلحة لن تخذلكم”. (وال- طرابلس) ر ت

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