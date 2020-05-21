روسيا وتركيا تؤيدان وقف إطلاق النار في ليبيا

موسكو-العنوان

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود غاويش أوغلو عبرا عن دعمهما لوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس.

وذكر البيان، أن الوزيرين طالبا أيضا باستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وجرت المحادثات بين الوزيرين بعد يوم من إعلان القيادة العامة إعادة تموضع القوات المسلحة من بعض الخطوط الأمامية بطرابلس، حيث قال الناطق باسم القائد العام، اللواء احمد المسماري، “قررنا تحريك القوات في جميع محاور القتال في طرابلس لمسافة 2 -3 كيلومتر لتوسيع المجال في مساحة طرابلس لتأدية الشعائر الدينية وتبادل الزيارات والتواصل بين الليبيين كما هو جاري في شمال وشرق وغرب البلاد”.