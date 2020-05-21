المراكز الأمريكية تسجل 93061 وفاة بفيروس كورونا

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس مليونا و551095 إصابة جديدة ب فيروس كورونا المستجد بزيادة 22860 حالة عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد 1397 ليصل إلى 93061.

وهذه هي الأرقام المسجلة لدى المراكز الأمريكية لحالات المرض التنفسي المعروف باسم كوفيد – 19 والناجم عن الإصابة ب فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الأربعاء مقارنة مع أرقامها المسجلة في اليوم السابق.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تعلنها كل ولاية على حدة.

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